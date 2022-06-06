Маси Найема прооперировали, его состояние тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания, - брат
13 88628
Врачи в больнице им.Мечникова в Днепре прооперировали раненого на Донбассе адвоката и воина Маси Найема.
Об этом сообщил в телеграм-канале его брат Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все еще тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в восстановлении" , – отмечает Найем.
Он также поблагодарил врачей и всех, кто помогает и продолжает поддерживать.
Читайте также: Адвокат Маси Найема тяжело ранен на фронте (обновлено)