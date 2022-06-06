Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 250 человек, 211 самолетов, 176 вертолетов, 1386 танков и 3400 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.06 ориентировочно составляют:
личного состава – около 31250 (+100) человек ликвидировано,
танков – 1386 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 3400 (+8) ед,
артиллерийских систем - 690 (+4) ед,
РСЗО - 207 (+0) ед,
средств ПВО - 96 (+1) ед,
самолетов - 211 (+1) ед,
вертолетов - 176 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 551 (+3),
крылатых ракет - 125 (+3),
кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2395 (+35) ед,
специальной техники - 53 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.