Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 250 человек, 211 самолетов, 176 вертолетов, 1386 танков и 3400 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 июня потери личного состава противника составляют около 31 250 человек.