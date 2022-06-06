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Взрывы раздаются в Николаеве, угроза артобстрела, - мэр Сенкевич

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Взрывы раздаются в Николаеве, угроза артобстрела, - мэр Сенкевич
В Николаеве раздаются взрывы, жителей просят пройти в укрытия

Об этом в Telegram сообщил глава города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Николаев! Угроза артобстрела! В городе раздаются взрывы. Друзья, прошу всех пройти в укрытия! Как минимум - соблюдайте "правило двух стен"!" – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли Корабельный район Николаева, трое погибших, четверо раненых, - мэр Сенкевич. ФОТО

Топ комментарии

  • Игорь Матвеев c53f3f32
    Генерал Марченко заявив, що коли він прибув у Миколаїв для організації оборони міста там не було жодного блокпоста. чи бодай окопу. Координація між силовими структурами була відсутня. а це повинен був організувати саме Кім. Після такої ситуації його треба було звільняти з посади. Зе цього не зробив. Можливо тому. що вони просто товарищі по цеху гумору.
  • Катерина 2abff6e7
    Та ну, що ви таке пишете, загроза є лише для Києва, ну ви що, який такий Миколаїв, ні не чули.
  • Валентина Саюн
    Кім і Зеленський це дві рівні не компетентні особи.
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