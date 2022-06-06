Взрывы раздаются в Николаеве, угроза артобстрела, - мэр Сенкевич

В Николаеве раздаются взрывы, жителей просят пройти в укрытия

Об этом в Telegram сообщил глава города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Николаев! Угроза артобстрела! В городе раздаются взрывы. Друзья, прошу всех пройти в укрытия! Как минимум - соблюдайте "правило двух стен"!" – говорится в сообщении.

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