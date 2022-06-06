В Запорожской области оккупанты позарились на имущество Коломойского и Ахметова
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Захватчики мечтают присвоить расположенное в Запорожской области имущество украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, потому что они якобы "финансируют украинских националистов".
Об этом заявил представитель оккупационных властей Запорожской области - член так называемого "главного совета военно-гражданской администрации" Владимир Рогов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По его словам, имущество Коломойского и Ахметова должно быть "национализировано".
Рогов заявил, что "глупо исполнять обязанности перед собственниками предприятий, финансирующих украинских националистов".
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