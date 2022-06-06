В Запорожской области оккупанты позарились на имущество Коломойского и Ахметова

Захватчики мечтают присвоить расположенное в Запорожской области имущество украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, потому что они якобы "финансируют украинских националистов".