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В Запорожской области оккупанты позарились на имущество Коломойского и Ахметова

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В Запорожской области оккупанты позарились на имущество Коломойского и Ахметова
Захватчики мечтают присвоить расположенное в Запорожской области имущество украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, потому что они якобы "финансируют украинских националистов".

Об этом заявил представитель оккупационных властей Запорожской области - член так называемого "главного совета военно-гражданской администрации" Владимир Рогов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, имущество Коломойского и Ахметова должно быть "национализировано".

Рогов заявил, что "глупо исполнять обязанности перед собственниками предприятий, финансирующих украинских националистов".

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Топ комментарии

  • Olga Mansika
    Що правда,то правда.Але Гудок зараз хоч якось допомагає людям,а "нищий" Беня вже навіть кіоск не пропонує пофарбувати,не чути його зовсім
  • Алла Новосад 5b57f84f
    І Бєня також.
  • Sergey Yegorov
    Ахметов пожинает плоды своих делишек.
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