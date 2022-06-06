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Великобритания передаст Украине ракетные системы М270 MLRS, - Уоллес

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Великобритания передаст Украине ракетные системы М270 MLRS, - Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна передаст Украине реактивные системы залпового огня M270, несмотря на угрозы со стороны Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По словам министра, реактивная система залпового огня M270 поможет Украине защититься от России.

Правительство страны не подтвердило, сколько оружия будет отправлено, но, по информации издания, речь идет о трех установках.

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Топ комментарии

  • Amber
    Щира подяка британцям за допомогу і розумінн того, з яким ворогом ми маємо справу !💪💪💪❤️❤️❤️
  • Victor Frey
    Першу установку треба в Одеську обл і стерти кацапів в пил на о.Зміїний.
  • Valter Valter
    Спасибо Борис Джонсон. В честь тебя мы переименуем Ватостополь и даже военную базу предоставим.
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