Великобритания передаст Украине ракетные системы М270 MLRS, - Уоллес
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна передаст Украине реактивные системы залпового огня M270, несмотря на угрозы со стороны Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
По словам министра, реактивная система залпового огня M270 поможет Украине защититься от России.
Правительство страны не подтвердило, сколько оружия будет отправлено, но, по информации издания, речь идет о трех установках.