Германия не дает Украине танки, потому что боится, что они окажутся в РФ
Об этом пишет со ссылкой на близкие к немецкому правительству источники издания Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По их словам, Берлин беспокоится, что Украина "может стать самоуверенной", если одержит несколько больших побед на поле боя и "на эйфории" ворвется на территорию страны-агрессора.
Еще одна причина – "определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому."
При этом, как утверждают источники, Германия не готовится даже к гипотетической возможности поставки танков. Они сообщают, что по вопросу "танкового эмбарго" между США, Великобританией и Францией также неофициально существует "полное согласие".
По информации газеты Bild, Германия не делает все возможное для помощи Украине, чтобы не спровоцировать начало третьей мировой. По мнению министра максимальная помощь Германии Украине означала бы ее вступление в эту войну против РФ и угрожала бы эскалацией – вплоть до третьей мировой.