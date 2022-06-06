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Германия не дает Украине танки, потому что боится, что они окажутся в РФ

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Германия не дает Украине танки, потому что боится, что они окажутся в РФ
Члены правительства Германии опасаются, что из-за эйфории после нескольких побед украинские войска могут ворваться на территорию России.

Об этом пишет со ссылкой на близкие к немецкому правительству источники издания Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По их словам, Берлин беспокоится, что Украина "может стать самоуверенной", если одержит несколько больших побед на поле боя и "на эйфории" ворвется на территорию страны-агрессора.

Еще одна причина – "определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому."

При этом, как утверждают источники, Германия не готовится даже к гипотетической возможности поставки танков. Они сообщают, что по вопросу "танкового эмбарго" между США, Великобританией и Францией также неофициально существует "полное согласие".

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По информации газеты Bild, Германия не делает все возможное для помощи Украине, чтобы не спровоцировать начало третьей мировой. По мнению министра максимальная помощь Германии Украине означала бы ее вступление в эту войну против РФ и угрожала бы эскалацией – вплоть до третьей мировой.

Топ комментарии

  • Anton Sinelnyk 40c9e186
    Очередной отмаз. Третья мировая уже идет и немцы снова на стороне зла.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Це у "зелених" отмаз. Скільки раз американці і англічани просили прибрати з офісу російських шпигунів єлдака, татарова, смірнова, демченка, прибрали? Ні не прибрали, то хто вам дасть нову техніку, щоб завтра вона була у кацапів і кацапи післязавтра били нею тих же німців?
  • whywhy
    клоуны бюргерские
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