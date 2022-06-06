Удары РФ по Киеву были сигналом для США, – посол Эстонии.

Россия нанесла удары по Киеву, чтобы дать сигнал Соединенным Штатам. Риск повторного наступления войск РФ на украинскую столицу сейчас отсутствует.

Такое мнение высказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"С одной стороны, Россия, несомненно, хочет помешать поступлению с Запада военной помощи, а с другой это можно рассматривать как сигнал в адрес США. Спустя более чем два года в Киев наконец был назначен американский посол, 1 июня состоялось вручение верительных грамот президенту [Украины Владимиру] Зеленскому", - сказал Кууск в воскресенье в студии "Актуальной камеры".

По мнению дипломата, риска повторной попытки захвата Киева российскими войсками сейчас нет.

"Сначала следовало бы захватить Северодонецк и оттуда двигаться дальше. Они и с этим не справились, были отбиты от Харькова. Наступления на Киев я в данный момент не вижу", - сказал Кууск.

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Он сообщил, что иностранные посольства, которые эвакуировались из Киева в начале войны, начали возвращаться в украинскую столицу, и теперь открыто уже более 50 дипмиссий. "То есть немногим более половины, большинство послов [стран] ЕС на месте. Из тех, кто был до войны, отсутствуют только Бельгия и Ирландия, остальные вернулись", - сказал Кууск.

По его словам, в дипломатическом корпусе в Киеве обсуждается необходимость ускорить поставки оружия Украине, а мнение президента Франции Эмманюэля Макрона, что Россию не следует унижать, поддержки не находит. "Разумеется, у разных стран разный темп. Я здесь не говорил ни с одним дипломатом, который бы одобрил последние шаги Макрона", - сообщил Кууск.

По мнению дипломата, окончание войны зависит от предоставления Украине военной помощи. "Война закончится победой Украины. Насколько быстро это произойдет, полностью зависит от того, как быстро Запад поставит Украине то оружие, которое она просит", - пояснил Кууск.