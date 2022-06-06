Интернет-провайдеры, СМИ и информационные системы. ИТ-армия атаковала почти 600 российских ресурсов за неделю, - Минцифры
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Телеграме Министерство цифровой трансформации.
С 30 мая по 5 июня включительно было атаковано около 600 российских онлайн-ресурсов.
В частности, россиянам было сложно заплатить за интернет из-за мощных атак на личные кабинеты их провайдеров.
Кроме того, сотни региональных СМИ, распространяющих путинскую пропаганду и поддерживающие войну против Украины, стабильно лежат неделями.
Также на этой неделе ИТ-армия взяла курс на атаку российских информационных систем (ИС), обеспечивающих сбор, поиск, обработку и пересылку информации. Из-за атак россиянам сложно было воспользоваться следующими ИС:
- ИС Министерства труда и социальной защиты РФ. Вся информация, содержащаяся в информационной системе министерства, была недоступна;
- ИС жилищного строительства, куда застройщики вносят сведения по строящемуся объекту с учетом выданных органом местного самоуправления разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию;
- ИС ресурса о земле и недвижимости, содержащий набор сведений, позволяющий получать информацию об определенной территории, в частности для строительства или предоставления земельного участка;
- ИС семеноводства, используемой для внесения данных о высеянных семян в единый реестр.
"ИТ-армия продолжает противостоять российской агрессии в киберпространстве. Присоединяйтесь к соцсетям Минцифры, чтобы быть в курсе борьбы с врагом на цифровом фронте", - призвали в министерстве.