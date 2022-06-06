Из-за вражеских обстрелов поврежден газопровод, обеспечивающий газом почти 1,8 тыс. домовладений на Харьковщине, - ОВА

В результате вражеских обстрелов в Чугуевском районе Харьковской области поврежден газопровод среднего давления, который обеспечивает газом почти 1,8 тыс. домовладений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Харьковской ОВА.

"Просим всех жителей района, у которых вечером 5 июня было прекращено газоснабжение, самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. Специалисты АО "Харьковгаз" сделают все возможное для скорейшего восстановления газоснабжения. Ремонтные работы будут проводиться с учетом хода боевых действий", - говорится в сообщении.

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