Джонсона хотят отправить в отставку, за это сегодня будет голосовать парламент Великобритании

Парламент Великобритании рассмотрит сегодня вопрос вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Голосование состоится в Палате общин с 20:00 до 22:00 по киевскому времени. Чтобы отстранить Джонсона от должности нужно, чтобы за его отставку проголосовали 180 депутатов Консервативной партии.

Вопрос об отставке Джонсона возник из-за скандала с вечеринками в разгар локдауна во время пандемии COVID-19 в мае 2020-го, в которых участвовал глава правительства. Также он был оштрафован за празднование своего дня рождения в здании Офиса премьера на Даунинг-стрит 10 в июне того же года. Джонсон публично извинился за этот скандал, но отказался уходить.

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Как сообщалось, Джонсон возглавляет британское правительство с 24 июля 2019 года.