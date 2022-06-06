Более 1,5 млрд грн собрали через платформу UNITED24 на восстановление страны, - Зеленский

Благодаря платформе UNITED24 за 4 недели удалось собрать более 1,5 млрд грн на восстановление Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо национальной сборной Украины по футболу, участникам благотворительного телемарафона Save Ukraine - #StopWar, благотворительного аукциона в Вашингтоне и всем приобщающимся к инициативе. Каждый вклад имеет значение для победы Украины", - написал он.

Президент призвал присоединяться к UNITED24. И напомнил, что донейт можно в один клик совершить на сайте u24.gov.ua.

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