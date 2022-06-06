Собчак и другие "хорошие русские" ведут мягкую пропаганду, - Центр противодействия дезинформации
На это обратили внимание в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.
Одним из примеров работы мягкой пропаганды является деятельность блоггера Ксении Собчка, которая имеет 3,1 млн подписчиков в YouTube и 5,1 млн в Instagram, считают в ЦПД.
"Основные герои видео - знакомые Собчак, которые рассказывают о страданиях украинцев и о том, что во всем виноват Путин. Чтобы избежать ответственности в РФ, автор избегает упоминания о развзывании войны в Украине и называет ее "спецоперацией". Собчак отделяет "хороших" русских" от "злого" Путина, который вроде бы сам решил проводить "спецоперацию", а молодежь в армии РФ является "заложниками" режима", - говорится в сообщении.
В Центре подчеркнули, что риторика российских либералов свидетельствует, что они выступают против агрессии РФ, но не признают своей принадлежности к войне.