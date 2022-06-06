В Мариуполе люди стоят за "гуманитаркой" от оккупантов по 6 часов, еду получает только каждый пятый, - Андрющенко. ФОТО

Люди вынуждены ждать еду на палящем солнце, без доступа к питьевой воде. В 200 метрах расположен морг, откуда доносится вонь.

Об этом пишет в телеграме советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневная очередь за гуманитаркой (фактически - за едой) в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тысяч человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре, под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов впустую. Питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде. Тени для укрытия нет. Каждый час в последние дни до 10 человек вывозят в больницу из-за обморока.

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Андрющенко опубликовал фото продуктового набора, который можно получить, отстояв такую ​​очередь. И отметил, что другого способа получить еду нет.

"Результат помощи России - издевательство и унижение. Как и все, что они делают в городе", - добавил он.