В Мариуполе люди стоят за "гуманитаркой" от оккупантов по 6 часов, еду получает только каждый пятый, - Андрющенко. ФОТО
Об этом пишет в телеграме советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Ежедневная очередь за гуманитаркой (фактически - за едой) в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тысяч человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре, под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов впустую. Питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде. Тени для укрытия нет. Каждый час в последние дни до 10 человек вывозят в больницу из-за обморока.
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Андрющенко опубликовал фото продуктового набора, который можно получить, отстояв такую очередь. И отметил, что другого способа получить еду нет.
"Результат помощи России - издевательство и унижение. Как и все, что они делают в городе", - добавил он.