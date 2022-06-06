Рашисты планируют "праздновать" день России на оккупированной Херсонщине

Во временно оккупированной Херсонской области рашисты планируют "праздновать" день России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", об этом заявил глава оккупационной "администрации" Херсона Владимир Сальдо.

"Самое главное, что мы его (день России. - Ред.) будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там. Это важно. Конечно же, будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали", - сказал оккупант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне оккупанты устроили смертельное ДТП. ФОТО