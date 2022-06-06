Более 30 человек были эвакуированы из Бахмута, - 103-я отдельная бригада Сил ТрО

Из-за массированных обстрелов Бахмута командование 103-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ предложило вместе с местными властями эвакуировать часть населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу бригады.

"Мы получили задачу эвакуировать сам транспорт предприятия (ГП "Артемсоль". - Ред.), которое сейчас не работает. Однако, чтобы он не шел пустым, мы решили эвакуировать самое ценное, что есть на войне - людей" - отметил полковник Валерий Курко, командир 103-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ.

В общей сложности было эвакуировано более 30 гражданских жителей, которые уже прибыли в Днепропетровскую область.

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