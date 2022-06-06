Россия пытается продать украденное украинское зерно странам Африки, - New York Times

Москва пытается продать украденное украинское зерно пострадавшим от засухи странам Африки. Те могут отказаться, если Запад предложит им альтернативу.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

В пятницу, 4 июня, глава Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл прибыл в Россию, где провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным, пытаясь договориться о поставках зерна. Западные журналисты утверждают, что этот визит сыграл на руку только Кремлю, поскольку он может вызвать разногласия по поводу единого мнения о вторжении ВС РФ в Украину.

В то же время, ряд африканских стран неоднозначно относятся к позиции Запада из-за российско-украинской войны и санкций против Кремля, поскольку зависят от поставок не только продовольствия, но и вооружения со стороны Москвы. Ситуацию также усугубляет сильная засуха, которая может спровоцировать голод на континенте.

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Директор Международного института стратегических исследований HORN Хасан Ханнендже предупреждает, что страны Африки вряд ли будут колебаться перед покупкой зерна, поставляемого Россией, поскольку их не волнует происхождение продовольствия.

"Это не дилемма. Африканцам все равно, откуда они получают продовольствие, и если кто собирается морализовать по этому поводу — он ошибается. Потребность в продовольствии настолько острая, что это не то, что им нужно обсуждать", — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что РФ пыталась продать Египту украденное в Украине зерно. Для этого в Крыму было загружено 27 000 тонн зерна на судно "Матрос Позинич". Однако Египет отказался его покупать. По данным телеканала CNN, российское сухогруз был замечен в сирийском порту Латакия. Вероятно, на борту судна находилось украденное оккупантами украинское зерно.

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