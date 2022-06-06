В странах Балтии стартуют учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

В воздушном пространстве стран Балтии в понедельник стартовали учения ВВС НАТО и стран-партнеров – Финляндии и Швеции – Ramstein Alloy 22-2.

Об этом сообщает пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Главной целью учений, проводимых три раза в год, является охрана воздушного пространства стран Балтии, проведение процедур связи и управления", - говорится в сообщении.

Во время учений, в частности, будут отрабатываться действия при потере связи, эскортировании самолетов, определении воздушных целей, поисковых и спасательных работах.

Кроме истребителей Франции и Испании, которые базируются на авиабазах Эмари в Эстонии и Шауляй в Литве, в учениях задействованы самолеты из Финляндии, Германии, Швеции, Соединенного королевства и Турции - всего 10 воздушных судов. В воздушном пространстве Эстонии активная авиационная деятельность будет проводиться с 6 по 9 июня с 9:00 до 18:00.

Начало проведения серий учений Ramstein Alloy было положено в 2008 году и в центре внимания была отработка защиты воздушного пространства стран Балтии, а также сотрудничество союзников из НАТО и стран-партнеров. Обучение проводится обычно на ротационной основе один раз в четыре месяца.

Нынешние воздушные маневры проводятся параллельно с военно-морскими учениями НАТО, которые начались в воскресенье в водах Балтийского моря, Baltops 22, с участием 14 стран НАТО, двух партнеров НАТО из Швеции и Финляндии, 45 кораблей, более чем 75 самолетов и около 7000 человек.

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