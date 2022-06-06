Более 1,5 млрд грн выделил Метинвест на помощь ВСУ и гражданским

Группа Метинвест Ахметова и Новинского с начала российского вторжения направила более 1,5 млрд грн на помощь украинской армии, мирным жителям и сотрудникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Благодаря созданному проекту "Спасаем жизнь" из Европы в украинские распределительные центры уже доставлено более 3 тысяч тонн товаров первой необходимости для почти 57 тыс. детей, женщин и пожилых людей. Еще 20 тысяч наборов предоставлено семьям мобилизованных сотрудников и многодетным семьям.

В то же время городские больницы уже получили препараты, инструменты и оборудование общей стоимостью более 60 млн грн. Также металлурги компании продолжают безвозмездно передавать кислород для лечения больных COVID-19. В частности, комбинат "Запорожсталь" (совместное предприятие Группы) и "Каметсталь" за последние три месяца отгрузили больницам более 220 тонн кислорода.

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Группа "Метинвест", в частности, передает более 100 тысяч бронежилетов для украинских защитников. Силовикам и стражам порядка передают каски, тепловизоры, дроны и приборы ночного видения. Для оказания первой медицинской помощи раненым бойцам Метинвест передал армии 25 тысяч кровоостанавливающих турникетов и аптечек.

Предприятия "Метинвеста" продолжают работать там, где это безопасно для людей. Работают "Каметсталь", "Запорожсталь", "Метинвест Покровскуголь", а также криворожские предприятия Метинвеста – Северный, Центральный и Ингулецкий ГОК.

Для сотрудников компании, эвакуировавшихся из горячих точек Украины, в частности - из Мариуполя и Авдеевки, Метинвест разработал программу адаптации. "Метинвест" подготовил более 6 тысяч мест временного убежища в социальных объектах компании.

Кроме того, в конце апреля Группа Метинвест запустила программу "Дом для своих". Компания предложила сотрудникам из городов присутствия Метинвеста предоставить свое жилье для временного проживания коллегам-переселенцам.

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