Лавров не смог полететь в Сербию, потому что соседние страны не пропустили его самолет
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Лавров должен был посетить Сербию 6-7 июня. Во время пребывания в Белграде он собирался встретиться с президентом Вучичем, министром иностранных дел Николаем Селаковичем, спикером парламента Ивицей Дачичем, а также с патриархом Сербской православной церкви Порфирием.
Но Черногория, Северная Македония и Болгария не разрешили полет самолета с российским министром. Ведь после вторжения России в Украину российским самолетам запретили использовать воздушное пространство ЕС. "Решить ситуацию" не удалось даже лично президенту Сербии Александру Вучичу. Так что визит пришлось отменить.
Теперь российские политики возмущаются тем, что Лаврову не дали улететь в Сербию.
"Речь идет о натовском демарше, и без США его не могло бы быть. Прямым вмешательством в двусторонние дела двух суверенных европейских стран, не входящих в альянс – Россию и Сербию – НАТО пытается захватить и подчинить себе оставшуюся часть Европы. Дальше - глобализация альянса на остальной мир, где Китай - стратегическая цель номер два после России", - написал в соцсетях вицеспикер Совета Федерации Константин Косачев.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "страны-участники ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи".
"Ваши ошибки заключаются в том, что вы слишком эгоистичны, считаете, что вы в центре мира, что кроме вас нет других народов. У вас нет морального права учить кого-то", — сказала она.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошел дальше и угрожает европейским странам межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".
"Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и черногорцев, сдавших нашу общую историю, согласия на пролет не будет спрашивать. Так же, как и у прочих шведов", - написал он в Twitter.