Зеленский обсудил с Джонсоном новый оборонный пакет, работу над гарантиями безопасности и пути разблокировки портов
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Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Провел разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности. Совместно с Британией ищем пути, как избежать продовольственного кризиса и разблокировать порты", - написал глава государства.
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