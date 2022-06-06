Российские власти закупают сотни могил в разных регионах РФ, - РосСМИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Можем объяснить".
"Российские власти во многих регионах скупают сотни могил для граждан, чьи похороны не могут оплатить семьи. Закупок такого масштаба в прошлые годы не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на портале Госзакупки в мае появилось много лотов на организацию захоронений в разных городах. Как правило, могилы закупают для людей без родственников или социально незащищенных групп (чьи семьи не могут организовать похороны), при этом количество могил аномальное.
К примеру, в Хабаровском крае заказали вырыть сразу 700 могил. Аналогичный контракт был пять лет назад – но всего на 120 могил, при этом дороже нынешнего. То есть нынешние захоронения организуют на скорую руку.
В Красноярске покупают почти 100 могил - впервые в истории заказчика, ранее делавшего закупки в сфере ЖКХ.
В Копейском районе Челябинской области заказали похороны сразу 37 умерших. В Карелии – 39.
А в Мурманске не указано количество новых захоронений: в документации сказано, что они планируются "очередями".
"Как мы рассказывали, сотни тел погибших на украинской войне еще ждут возвращения на родину и хранятся в рефрижераторах на железнодорожных путях - такие поезда окрестили "поездами мертвых". РФ не спешит забирать своих погибших бойцов и отказывается сообщать о потерях. В Киеве утверждают, что их количество превысило 30 000", - отмечено в сообщении.
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