Российские власти закупают сотни могил в разных регионах РФ, - РосСМИ

В разных регионах России начали скупать могилы в больших масштабах. Это может свидетельствовать о массовой гибели россиян на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Можем объяснить".

"Российские власти во многих регионах скупают сотни могил для граждан, чьи похороны не могут оплатить семьи. Закупок такого масштаба в прошлые годы не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на портале Госзакупки в мае появилось много лотов на организацию захоронений в разных городах. Как правило, могилы закупают для людей без родственников или социально незащищенных групп (чьи семьи не могут организовать похороны), при этом количество могил аномальное.

К примеру, в Хабаровском крае заказали вырыть сразу 700 могил. Аналогичный контракт был пять лет назад – но всего на 120 могил, при этом дороже нынешнего. То есть нынешние захоронения организуют на скорую руку.

В Красноярске покупают почти 100 могил - впервые в истории заказчика, ранее делавшего закупки в сфере ЖКХ.

В Копейском районе Челябинской области заказали похороны сразу 37 умерших. В Карелии – 39.

А в Мурманске не указано количество новых захоронений: в документации сказано, что они планируются "очередями".

"Как мы рассказывали, сотни тел погибших на украинской войне еще ждут возвращения на родину и хранятся в рефрижераторах на железнодорожных путях - такие поезда окрестили "поездами мертвых". РФ не спешит забирать своих погибших бойцов и отказывается сообщать о потерях. В Киеве утверждают, что их количество превысило 30 000", - отмечено в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведчики ДШВ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов. Фоторепортаж