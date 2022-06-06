Оккупанты обстреляли жилые дома в Николаеве, есть погибшие и раненые
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В Николаеве во время утренних обстрелов жилых домов 6 июня погиб человек, есть пострадавшие.
Об этом в Телеграме сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.
"С самого утра оккупанты снова хаотично обстреливали Николаев. Били по жилым домам в разных районах города, где нет никаких военных объектов. По предварительной информации, есть пострадавшие гражданские и погибший", - говорится в сообщении.