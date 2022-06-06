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Противокорабельные ракетные системы малой дальности поставит Украине Швеция

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Противокорабельные ракетные системы малой дальности поставит Украине Швеция
Шведское правительство приняло решение о поставке украинской армии противокорабельных ракетных систем малой дальности RBS-17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Министр обороны и министр финансов Швеции отметили, что этот тип вооружения был "специальным запросом украинского правительства".

"Правительство Швеции предложило передать Украине дополнительное оборонное вооружение, в том числе ракетную систему Robot 17 (RBS-17. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страна передаст Украине автоматические винтовки AG 90 и боеприпасы к ним, а также 5000 легких противотанковых пусковых установок.

По информации издания Militaryleak, RBS 17 (Robotsystem 17) – это шведский вариант ракеты класса "воздух-земля" AGM-114C Hellfire. Она была адаптирована для противокорабельной роли и может запускаться с кораблей ВМС или наземного огневого поста.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Шведам-черговий респект.Серливим лицемірним мерзенним німцям-читати обов'язково...
  • Маск13
    Ух шведи розгорнулись !!! Супер ! Дякуємо !!
  • Mykola Trofimenko
    Швеції респект!
    Лапатнікам на Зміїному привіт
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