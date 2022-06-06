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В РФ не исключают возможности ввода войск ОДКБ на территорию Украины

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В РФ не исключают возможности ввода войск ОДКБ на территорию Украины
Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов не исключил возможность введения войск Организации Договора о коллективной безопасности на оккупированные Россией территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Нельзя исключать, что потребуются миротворцы из стран ОДКБ и на освобожденных территориях Украины, "Донецкой и Луганской народных республик", - сказал он.

"Мы вряд ли согласимся с тем, что какие-нибудь страны НАТО попробуют под видом миротворцев туда залезть", - добавил Картаполов.

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  • Мобильный крематорий
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  • Vasyl A_Vinn
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