Посол США в Москве Салливан призвал РФ не закрывать посольство в Вашингтоне

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Россия не должна закрывать посольство в США, несмотря на кризис в отношениях, вызванный войной в Украине, потому что два крупнейших ядерных государства мира должны продолжать переговоры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Салливан сказал, что Вашингтон и Москва не могут просто разорвать дипломатические отношения.

Несмотря на кризисы, шпионские скандалы и балансирование на грани холодной войны, дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном не прерывались с тех пор, как США установили отношения с Советским Союзом в 1933 году.

На вопрос, означает ли аналогия, что посольства могут быть закрыты, Салливан сказал: "Такая возможность есть, хотя я думаю, что это было бы большой ошибкой".

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"Насколько я понимаю, российское правительство упомняло вариант разрыва дипломатических отношений. Мы не можем просто разорвать дипломатические отношения и перестать общаться друг с другом", - сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в прошлом месяце шутливо заявил, что хотел бы посвятить Путину песню Тейлор Свифт "Мы никогда не будем вместе".

Отвечая на вопрос об этом комментарии, Салливан сказал: "Мы также никогда полностью не разойдемся".

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