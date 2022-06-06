Шестой пакет санкций стал мощным триггером для отказа от российской нефти уже сейчас, – посол Украины в ЕС Ченцов
Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы оцениваем этот шаг (введение шестого пакета санкций против РФ. - Ред.) как очень мощный. Несмотря на то, что переход к новым условиям продлится шесть-восемь месяцев, то есть для нефтепродуктов восемь, для сырой нефти шесть, эффект от этого решения будет наблюдаться уже в ближайшее время, потому что ряд государств-членов и частных компаний, не дожидаясь принятия этих санкций, уже начали перестройку на новые источники поставок", - сказал Ченцов.
По его словам, Германия, например, уже начала получать из других источников около двух третей нефти вместо российской.
"То есть этот пакет имел большое значение как по сути, так и политически, поскольку стал мощным триггером для отказа от российской нефти уже сейчас", - подчеркнул дипломат.
Он также отметил, что российская металлургическая промышленность уже испытывает существенные проблемы на уровне производства в связи с тем, что РФ уже не предоставляются "облачные" услуги, а аналогичного отечественного продукта, который обеспечил бы нормальную работу предприятий, у них нет.
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