Шестой пакет санкций стал мощным триггером для отказа от российской нефти уже сейчас, – посол Украины в ЕС Ченцов

Украина оценивает введение шестого пакета санкций против РФ как очень мощный шаг, ставший триггером для отказа от российской нефти уже сейчас.

Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы оцениваем этот шаг (введение шестого пакета санкций против РФ. - Ред.) как очень мощный. Несмотря на то, что переход к новым условиям продлится шесть-восемь месяцев, то есть для нефтепродуктов восемь, для сырой нефти шесть, эффект от этого решения будет наблюдаться уже в ближайшее время, потому что ряд государств-членов и частных компаний, не дожидаясь принятия этих санкций, уже начали перестройку на новые источники поставок", - сказал Ченцов.

По его словам, Германия, например, уже начала получать из других источников около двух третей нефти вместо российской.

"То есть этот пакет имел большое значение как по сути, так и политически, поскольку стал мощным триггером для отказа от российской нефти уже сейчас", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что российская металлургическая промышленность уже испытывает существенные проблемы на уровне производства в связи с тем, что РФ уже не предоставляются "облачные" услуги, а аналогичного отечественного продукта, который обеспечил бы нормальную работу предприятий, у них нет.

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