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Реактивные системы М270 передадут Украине бесплатно, - Джонсон

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Реактивные системы М270 передадут Украине бесплатно, - Джонсон
Великобритания подарит Украине реактивные системы залпового огня М270.

Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает ни в чем не повинных мирных жителей", - написал он.

Джонсон отметил, что пусковые установки и управляемые снаряды к ним Великобритания "подарит Вооруженным Силам Украины, чтобы они могли эффективно отражать наступление России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания передаст Украине ракетные системы М270 MLRS, - Уоллес

Топ комментарии

  • Dorian Gray 483d17b8
    І саме по цій причині його намагаються зняти з поста. А оці всі "ой він святкував день народження під чай ковіду"... А хто не святкував день народження під час ковіду?
  • Nick Avatar
  • Алекс Мышкевич
    Боже, бережи королеву та Бориса!

    Сьогодні на нього буде сильний наїзд.
    Будемо тримати кулаки за одного із найкращих друзів України!
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