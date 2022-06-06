Сообщено о подозрении военнослужащему РФ, убившему гражданского и ранившему еще двоих на Черниговщине, - Офис генпрокурора

В Черниговской области сообщено о подозрении военнослужащему РФ, который убил одного и ранил двух гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, прокуроры Прилукской окружной прокуратуры Черниговской области заочно сообщили о подозрении одному из военнослужащих вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.

По данным следствия, военнослужащий РФ, находясь на территории села Харькове Талалаевской ОТГ Прилуцкого района, в феврале 2022 года убил жителя села, выстрелив из огнестрельного оружия в голову мужчины во дворе его собственного жилого дома.

После этого военный РФ произвел еще несколько выстрелов из пистолета в сторону двух гражданских лиц, пытавшихся спастись, нанеся им телесные повреждения.

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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.