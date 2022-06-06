Командир батальона "Свобода" Кузык о ситуации в Северодонецке: Продолжаются ожесточенные бои, мы их уничтожаем, а они новые резервы бросают. ВИДЕО

Командир батальона "Свобода", капитан Национальной гвардии Украины Петр Кузык рассказал о ходе боев в Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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"Враг имеет определенное преимущество в ствольной артиллерии, количестве танков, возможно, и в количестве людей, и активно использует это преимущество. Постоянно атакуют, обстреливают, уничтожают дома, наши укрепления. Нам приходится постоянно маневрировать", - рассказал Кузык.

По его словам, ситуация крайне сложна в Северодонецке, идут ожесточенные уличные бои.

"Были попытки контратаковать где-то удачно, где-то не очень. С их стороны тоже постоянно давят. Некоторые подразделения вынуждены были на квартал отойти, некоторые подразделения удержали позиции, в том числе и наше. Но это все в очень трудных условиях, очень страшно, но напоминает "Контрстрайк". Стратегически с нашей стороны мы ждем усиления, особенно закрыть проблему в артиллерии. С их стороны какие-то непонятные штурмы, как мы называем, "мяса" пехоты. Постоянно мы их уничтожаем, они новые и новые резервы бросают уже. По нашим данным, подтянули еще резервы", - добавил командир батальона "Свобода".

В то же время, по словам капитана, динамика боя очень большая, ситуация меняется в день по несколько раз.

"Буквально бьемся за каждый дом, за каждую улицу. Иногда в какой-то день мы можем на квартал продвинуться, в какой-то день нас могут отбросить на квартал. Так постоянно продолжается и так будет продолжаться. Если наша сторона заинтересована его удержать, то кроме как рассчитывать на устойчивость пехоты, нужно еще сюда достаточно сил и средств – танки, артиллерия", – подытожил он.

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