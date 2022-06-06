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Визовый режим для граждан РФ – неплохая идея, которую нужно довести до результата, - Зеленский

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Визовый режим для граждан РФ – неплохая идея, которую нужно довести до результата, - Зеленский
Введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину – это неплохая идея, которую нужно довести до результата.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я считаю, что то, о чем вы говорите (введение визового режима для российских граждан. – Ред.) – это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата", - отметил он.

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Топ комментарии

  • A San
    Тобто на 4 місяці війни всі країни ЄС закрили візи для громадян росії , з США висилають і закривають візи , а для головокомандувача це непогана ідея.
  • Семен Шкаралупа
    Не минуло й восьми років...
  • Mr. Andrii M
    Чому про бульбашів забули?

    Чи від них інші ракети по Україні летіли, чи інші мокші через чорнобильську зону відчуження заходили?

    Коли буде петиція? Дуже багато бажаючих підтримати її.
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