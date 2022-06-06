Визовый режим для граждан РФ – неплохая идея, которую нужно довести до результата, - Зеленский
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Введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину – это неплохая идея, которую нужно довести до результата.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я считаю, что то, о чем вы говорите (введение визового режима для российских граждан. – Ред.) – это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата", - отметил он.