Более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали" находятся в российском плену, - Зеленский

В российском плену находятся более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Зеленского, российской стороне невыгодно применять пытки против наших защитников из "Азовстали", поскольку они стали "публичными пленными".

Также президент отметил, что не воспринимает серьезно заявления от российских властей и представителей "ДНР" о дальнейшей судьбе наших бойцов, поскольку таким образом они пытаются пиариться на этом.

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