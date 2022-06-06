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Более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали" находятся в российском плену, - Зеленский

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Более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали" находятся в российском плену, - Зеленский
В российском плену находятся более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Зеленского, российской стороне невыгодно применять пытки против наших защитников из "Азовстали", поскольку они стали "публичными пленными".

Также президент отметил, что не воспринимает серьезно заявления от российских властей и представителей "ДНР" о дальнейшей судьбе наших бойцов, поскольку таким образом они пытаются пиариться на этом.

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
  • Аллоизий
    Зеля, запиши это себе в резюме - я сдал 2,5 тысячи украинских содат в плен. Может пригодится когда-нибудь.
  • andi Mir
    "Евакуація" в полон пройшла по плану?
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