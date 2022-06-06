Более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали" находятся в российском плену, - Зеленский
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В российском плену находятся более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Зеленского, российской стороне невыгодно применять пытки против наших защитников из "Азовстали", поскольку они стали "публичными пленными".
Также президент отметил, что не воспринимает серьезно заявления от российских властей и представителей "ДНР" о дальнейшей судьбе наших бойцов, поскольку таким образом они пытаются пиариться на этом.