Смена российских военных начальников не влияет на варварскую тактику армии РФ, - Мотузяник

В Минобороны Украины говорят, что смена российских военных начальников не влияет на тактику армии РФ: захватчики действовали и продолжают действовать исключительно варварским способом.

Об этом пресс-секретарь Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник, отвечая на вопросы журналистов на брифинге 6 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Журналисты поинтересовались, будет ли гибель российского генерал-майора Романа Кутузова означать какие-либо изменения в тактике врага. По словам Мотузяника, враг с начала войны избрал стратегию тотального уничтожения и придерживается ее.

"Ничего это не изменит, российская армия действует варварским способом, независимо от того, кто ею руководит. Мы знаем о новых командующих, кто как воюет… Армия РФ воюет вполне для нас понятно: в прямых столкновениях с украинскими военнослужащими у них почти нет шансов. Там есть подготовленные спецподразделения, но преимущественно у российской пехоты нет шансов в боях с нашими мотивированными опытными профессиональными военнослужащими. Поэтому российская сторона уничтожает все артиллерией, а затем туда "героически" входит пехота... Тому - кто будет руководить в каких направлениях - большой разницы для украинской армии это не составляет", - констатировал представитель Минобороны.

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