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Продолжаются минометные обстрелы Сумской области. После 14:00 россияне словно взбесились, - Живицкий

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Продолжаются минометные обстрелы Сумской области. После 14:00 россияне словно взбесились, - Живицкий
Войска РФ продолжают обстрелы Сумщины со своей территории.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 6 июня после 9 утра с территории России враг открыл огонь из минометов, зафиксировано около 4 ударов по Великописаревской громаде.

"После 14 часов россияне словно взбесились: со своей стороны открыли огонь из минометов по территории Шалыгинской громады. Около 30 прилетов. Продолжился минометный огонь по территории Великописаревской громады, 10 прилетов. А перед этим вражеский БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство", - информирует Живицкий.

"Есть и хорошие новости со вражеской стороны: россияне продолжают бить сами по своим территориям. Обстреляли н.п. Теткино, пострадали, по их словам, дома, железная дорога, завод", - резюмирует глава региона.

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    У відповідь не стріляйте!!!
    А то путін нападьот!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    і все таки... як би так почати відповідати на їхні прильоти... мо швидше заспокояться???
    бо це вже просто навіть якось не зрозуміло, що нас стримує...
  • Юрий Власенко 8b8aeb88
    Та вони вже давно сказилися.
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