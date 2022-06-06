Продолжаются минометные обстрелы Сумской области. После 14:00 россияне словно взбесились, - Живицкий
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 6 июня после 9 утра с территории России враг открыл огонь из минометов, зафиксировано около 4 ударов по Великописаревской громаде.
"После 14 часов россияне словно взбесились: со своей стороны открыли огонь из минометов по территории Шалыгинской громады. Около 30 прилетов. Продолжился минометный огонь по территории Великописаревской громады, 10 прилетов. А перед этим вражеский БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство", - информирует Живицкий.
"Есть и хорошие новости со вражеской стороны: россияне продолжают бить сами по своим территориям. Обстреляли н.п. Теткино, пострадали, по их словам, дома, железная дорога, завод", - резюмирует глава региона.