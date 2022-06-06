В Госдуме РФ угрожают ударами по официальным учреждениям Украины в случае поставки РСЗО

Глава комитета госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что в случае поставки Украине реактивных систем залпового огня дальнего действия Россия может нанести удары по объектам транспортной инфраструктуры и госучреждениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале РБК.

"В пределах Украины в первую очередь", – сказал Картаполов. По его словам, таких объектов много.

"Ведь транспортная инфраструктура по большому счету до сих пор функционирует, хоть и с некоторыми трудностями, аэропорт в Киеве принимает гражданские рейсы, функционирует Рада, многие другие госучреждения, министерство обороны Украины", - добавил Картаполов.

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Глава думского комитета Андрей Картаполов стал депутатом осенью 2021 года. До этого он три года был заместителем министра обороны РФ, руководителем главного военно-политического управления ВС России. В 2015 году Картаполов получил звание генерал-полковника.