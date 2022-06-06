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Зеленский о предоставлении Невзорову гражданства Украины: "Если мы можем раскачивать Россию, то нужно это делать"

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Зеленский о предоставлении Невзорову гражданства Украины: "Если мы можем раскачивать Россию, то нужно это делать"
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что российский журналист и экс-депутат Госдумы РФ Александр Невзоров подался на украинское гражданство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я знаю, что он хотел оставить гражданство РФ, потому что поддерживает Украину. У нас был об этом разговор, он есть в списках", - отметил глава государства.

Зеленский объяснил, что Украина должна прилагать усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

"Если мы можем раскачивать Россию, то надо это делать. Я считаю, что это наше оружие тоже – люди, любого гражданства, выступающие за Украину", – подчеркнул президент.

В то же время, он не объяснил, получил ли Невзоров российское гражданство.

Читайте: "Указ действительно подписан, комментировать не можем", - ДМС о предоставлении Невзорову гражданства Украины

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Боже яке кончене...
    І як це хитає росію?
  • F0G
    Хитати рашку можливо лише массованними бомбордуваннями "її" территорій, все інше просто пусто-порожні балачки.
  • Олександр Дніпро
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