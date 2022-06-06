Зарплаты за время войны упали до 50%, - Нацбанк
Об этом сообщили в Национальном банке, передает Цензор.НЕТ.
"Большинство предприятий не в состоянии выплачивать зарплату на довоенном уровне. По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем", - рассказали в НБУ.
По опросу НБУ, больше всего таких в добывающей промышленности и строительстве. Постепенно растет доля предприятий, снизивших оплату труда на 10–50%, в том числе в энергетике, секторе услуг, транспорте и торговле. Среди тех, кто не изменил или даже повысил зарплату, преобладают сельскохозяйственные предприятия.
По оценкам экспертов, зарплаты в мае были на 10-60% ниже довоенных (в зависимости от вида деятельности). В то же время, в мае по сравнению с апрелем выросли зарплаты для водителей, медиков и фармацевтов, перерабатывающей промышленности и с/х.
Несколько лучше ситуация в бюджетном секторе – персонал частично отправляли в простой с выплатой 2/3 зарплат.
Доходы домохозяйств при этом поддерживаются социальными выплатами, повышением пенсий и ростом денежных выплат военным.