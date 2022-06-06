Турция может стать посредником в деблокаде портов, но в целях безопасности Украина должна получить противокорабельные системы, - Зеленский
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы готовы к вывозу зерна и мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - сказал Зеленский.
В ответ на вопрос, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты, президент сказал: "Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии".
Он также подчеркнул, что принять участие в деблокаде украинских портов смогут страны, которым Украина доверяет и какие готовы рисковать.
Напомним, предыдущий план, предложенный РФ и Турцией, позволит разминировать акваторию вблизи Одессы и гарантировать безопасный выход кораблей из Черного моря под эгидой ООН. Целью Турции является создание центра в Стамбуле для мониторинга и координации грузов.
Турция заявила, что "в ближайшие дни" ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится примерно 5 недель, чтобы начать операцию.
В то же время Украина не верит словам Путина не использовать торговые пути для нападения на Одессу.