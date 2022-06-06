Порошенко представил программу экономического восстановления Украины на Европейском Финансовом Конгрессе в Польше

Петр Порошенко выступил на Европейском финансовом конгрессе в польском городе Сопот. В ходе выступления пятый Президент презентовал программу экономического восстановления Украины и подчеркнул, что Украине необходим План Маршалла, нацеленный на членство нашего государства в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня мы сосредоточены на Плане Маршалла для Украины. Он должен основываться на таких основных принципах – прозрачности, эффективности и доверия. А также на принципе "средства в обмен на реформы", – отметил Порошенко.

"Нам нужно построить новую Украину, обеспечить ее полноценную модернизацию – модернизацию всех политических, экономических и социальных институтов по Копенгагенским критериям членства", – считает политик.

"Это будет Украина, которая идеально вписывается в ЕС. Украина, которая завершает европейский проект, потому что без Украины проект ЕС никогда бы не был завершен. Для этого Украина уже сейчас должна получить статус кандидата в ЕС. Это освободило бы инвестиционный интерес к Украине еще большего масштаба. Это помогло бы реформам в Украине усилиться", – подчеркнул лидер "ЕС".

"Чтобы это произошло, нам нужен План Маршалла, который приведет Украину прямо в ЕС и НАТО", – убежден Порошенко.

По его словам, координатором этого Плана возрождения и восстановления Украины должна стать Европейская комиссия как гарант будущего членства Украины в ЕС. "После получения статуса кандидата Украиной Европейская Комиссия будет следить за ситуацией развития в Украине относительно соответствия критериям – как после подписания Соглашения об ассоциации, в котором было достигнуто 60% исполнения. Также Соглашение о зоне свободной торговли, предоставляющей Украине 44% рынка в торговом балансе "У нас есть безвизовый режим. Скоро будет годовщина его получения. Это тоже очень мощный фактор продвижения Украины к европейским реформам", - напомнил Порошенко.

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Он отметил, что после 2014 года Украина, несмотря на российскую агрессию, смогла внедрить немало проевропейских реформ, в частности реформу децентрализации, очистку банковской системы, дерегуляцию бизнеса. И именно это вместе с созданием новой украинской Армии дало нашему государству необходимую устойчивость к сопротивлению широкомасштабному вторжению России.

Порошенко также призвал предоставить Украине оружие и усилить санкции против РФ: "Войну нужно выиграть, а не закончить. Потому что эта война опасна для существования всего Западного мира. Поэтому нам нужно мобилизовать оружие, санкции, эмбарго и тому подобное". Политик призвал в седьмом пакете сделать экстерриториальными санкции и полностью прекратить российский экспорт, а также отключить всю банковскую систему государства-агрессора от SWIFT.

Порошенко подчеркнул, что украинцы смогли удивить мир и смогут сделать это еще раз. Он призвал предоставить Украине в ближайшее время статус кандидата в члены ЕС и ПДЧ в НАТО.

"Нам нужно это сейчас – статус кандидата. И тогда Украина во второй раз удивит мир быстротой своих реформ. Украина – это самая оптимистичная нация на европейском континенте. Мы знаем, чего мы хотим, и знаем, как этого достичь", – резюмировал Порошенко.