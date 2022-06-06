МИД РФ хочет, чтобы США "изменили отношение" к российским журналистам в стране
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Шеф-корреспондент американской телекомпании Alhurra TV Ферас Алмардини рассказал, что его и коллег предупредили о возможных ответных мерах, если Вашингтон "не изменит свое отношение" к российским журналистам, работающим в США.
"Нам пока дали три месяца. Если отношение к российским СМИ в Вашингтоне не изменится, то наверняка будет какой-то ответ", - проинформировал он.
На встрече присутствовали сотрудники московских корпунктов Wall Street Journal, CNN, AP, NPR и других СМИ.
Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что журналистам на встрече будет предоставлено разъяснение последствий вражеской линии их правительства.
8 мая Соединенные Штаты ввели санкции против трех кремлевских телеканалов: "Первый канал Россия", телеканал "Россия-1" и "Телерадиовещательная компания НТВ".