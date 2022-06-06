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На западе Украины создали лагерь для военнопленных РФ, - Малюська

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На западе Украины создали лагерь для военнопленных РФ, - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська сообщил о создании лагеря для военнопленных из России в одной из западных областей Украины.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямий".

"Мы создали специальный лагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те, в отношении которых нет ближайших ожиданий обмена", - сказал министр.

По его словам, россиян, которые только попали в плен или есть планы их обменять, размещают в учреждениях Минюста.

Малюська отметил, что уровень содержания военнопленных "чуть лучше, чем содержание заключенного или осужденного": у них есть доступ к Красному Кресту, лучшее питание и средства гигиены.

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Топ комментарии

  • Dust
    Малюська, я сподіваюсь що табір платний.
    Ти ж вмієш організовувати платні послуги !
  • Voc Vox
    Мені 42, і я не лох,а льотчик в бєгах від воєнкомату.
  • Voc Vox
    та они всем 95 кварталом тужатся уже сколько лет в мозги мудрому нариту
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