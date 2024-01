США передают украинским правоохранителям спасательное оборудование на $50 млн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Украинские пограничники, нацгвардейцы и полицейские проявили настоящий героизм в самых ужасных условиях. Гордимся тем, что укрепляем наше партнерство с МВД и министром Монастырским, чтобы поддержать правоохранительные органы спасательным оборудованием на $50 млн. Оно уже в пути", – отметила Бриджит Бринк.

The @DPSU_ua, @NG_Ukraine and @NPU_GOV_UA have displayed true heroism in the most dire conditions. Proud to strengthen our partnership with @MVS_UA and Minister Monastyrskyy to support Ukraine’s law enforcement with $50 million in life-saving equipment. More is on the way. pic.twitter.com/yoBUVU7khh