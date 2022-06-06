Требуем от РФ гуманного отношения к украинским военнопленным, - МИД

Украина является ответственным субъектом международного сообщества и добросовестно выполняет все свои международно-правовые обязательства, в частности, по международному гуманитарному праву.

Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

В Министерстве отметили, что Украина придерживается гуманного отношения к военнопленным и обеспечивает все гарантированное им международное право в полном объеме.

В частности, в условиях военного положения был принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок обращения с военнопленными и их содержание.

"В этом контексте обращаем внимание, что российская сторона денонсировала этот важный международно-правовой инструмент еще в октябре 2019 года. В настоящее время очевидно, что это был один из подготовительных шагов России к полномасштабной агрессии против Украины".

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Наше государство исходит из того, что военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в боевых действиях, если они не совершали военных и других определенных международным правом преступлений. Их временное содержание в специально подготовленных местах имеет только предотвращение их дальнейшего участия в военных действиях и не является формой наказания. Украинская сторона готова, как это предусмотрено международными договорами, после полного завершения боевых действий освободить и репатриировать российских военнопленных в случае их желания", - пояснили в МИД.

В то же время, Украина оставляет за собой право содержать под стражей и привлекать к уголовной ответственности военнослужащих российских вооруженных сил и других военных формирований, действующих на территории Украины, за совершенные ими военные преступления и преступления против человечности.

"Отмечаем, что российские солдаты были и остаются агрессорами, захватчиками и оккупантами на украинской земле, а армия РФ в целом – системным нарушителем законов и обычаев войны. Украина и в дальнейшем добросовестно гарантирует определенные международным гуманитарным правом минимальные условия содержания под стражей, в частности проживание, питание , одежда, санитарная гигиена и медицинское обслуживание, а также обеспечивает уважение достоинства военнопленных", - подытожили в министерстве.

Также Украина требует зеркального гуманного отношения к украинским военнопленным со стороны российской стороны, включая привлечение специализированных международных институтов для мониторинга условий их содержания на подконтрольных России территориях.

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