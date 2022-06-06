Украину не позвали на переговоры РФ и Турции по экспорту зерна Черным морем, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ни он, ни министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не были приглашены на встречу в Анкаре 8 июня, на которой будет рассмотрен вопрос черноморского судоходства и будет присутствовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом Зеленский сказал журналистам в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Меня не приглашали. Министра иностранных дел на сегодняшний день не приглашали", - сказал президент, отвечая на вопросы СМИ.

По его словам, он обсуждал с президентом Турции Реджемоп Тайипом Эрдоганом и среди прочего - вопросы посредничества турецкой стороны по разблокированию украинских портов.

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Президент также сообщил, что переговоры о вывозе зерна ведутся с ООН, а также со странами Балтии и с Польшей - о вывозе определенного объема железной дорогой, однако это направление не является приоритетным из-за больших сроков поставки.

Из-за одесских портов, по его словам, Украина может вывозить 10 млн. тонн зерновых ежемесячно.

"Если сейчас у нас там 22-25 млн тонн заблокировано, но осенью у нас может быть уже 75. Что будем делать? Поэтому без портов не сможем", - подчеркнул Зеленский.

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На вопрос, при каких условиях Украина может пойти на разминирование побережья одесских портов и кто должен быть гарантом, чтобы украинская сторона на это ушла, он ответил: "Считаю самой крепкой гарантией - это наше соответствующее вооружение, которое будет размещено в регионе, разблокирование того или иного другого коридора в порт вывоза зерна".

"Мы над этим работаем с конкретными государствами, с конкретными антикорабельными системами. Мы работаем и понемногу получаем уже, могу уже констатировать. Я считаю, что это лучшая гарантия", - добавил Зеленский.