Зеленский об отношении к выражению "хороший россиянин - мертвый россиянин": Если он пришел унести нашу жизнь - лишится своей
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, так он ответил на вопросы журналиста об отношении к выражению "хороший россиянин – мертвый россиянин".
Зеленский вспомнил, что подобное выражение "было об индейцах" и оно "достаточно цинично звучит в отношении индейцев".
В 1869 году генерал армии юнионистов Филипп Генри Шеридан провел конференцию с 50 индейскими вождями на так называемой Индейской территории (позднее часть Оклахомы). Когда ему представили вождя команчей Тока-а-вея, индеец сказал: "Меня Тока-а-вэй, мой хороший индеец". Сообщается, что Шеридан усмехнулся и ответил: "Единственные хорошие индейцы, которых я когда-либо видел, были мертвыми". Позднее высказывание превратилось в "хороший индеец – мертвый индеец".
"Каждый российский военный, который пришел на нашу землю и уносит жизни наших людей... Мы сделаем все, чтобы лишить его этой возможности. Лишить его жизни. Если он уносит нашу жизнь - будем лишать их жизни", - ответил президент.