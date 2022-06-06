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В Приднестровье сообщили об очередной "диверсии" - на этот раз против российских "миротворцев"

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В Приднестровье сообщили об очередной "диверсии" - на этот раз против российских "миротворцев"
Власти непризнанного Приднестровья заявили, что в воскресенье неизвестные сбросили с беспилотников две бомбы на территорию автопарка российских войск в регионе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил так называемый "следственный комитет Приднестровья".

"5 июня 2022 года примерно в 5 часов 10 минут на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе населенного пункта Владимировка неустановленным летательным аппаратом (дроном) были сброшены два взрывных устройства, вероятно гранаты РГД-5", - говорится в сообщении.

ОТмечается, что пострадавших и разрушений нет. Следователи Приднестровья возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    То був "рязанский сахарок"!!!
  • Kan Kan 21c2f560
    Русьге миратворец это насильник малолетних и убийца безоружных
  • Dima30
    краще їм зкинути пляшки з під шампанського, нехай поки тренуються)
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