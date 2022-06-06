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США будут делать все возможное для укрепления Украины на поле боя, - посол США Бринк

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США будут делать все возможное для укрепления Украины на поле боя, - посол США Бринк
Соединенные Штаты будут наращивать беспрецедентный уровень своей помощи и будут делать все возможное, чтобы укрепить Украину на поле боя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк по результатам встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Как я сказала Алексею Резникову, Украина вдохновила мир своей смелостью и изобретательностью. Мы будем наращивать беспрецедентный уровень помощи США и делать все возможное, чтобы укрепить Украину на поле боя", - отметила посол.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Дякуємо, Америко!
  • Georg Lotar Georg Lotar
    God bles America!
  • Maxim Ak-Murza
    США приостановили контракт с Тайванем на поставку HIMARS. Мотивация - у вас пока не горит, а вот в Украине - таки да, вот в Украину HIMARS и поедут. Поэтому, на мой хлопский розум, инфа про всего 4 установки - деза для русни.
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