США будут делать все возможное для укрепления Украины на поле боя, - посол США Бринк

Соединенные Штаты будут наращивать беспрецедентный уровень своей помощи и будут делать все возможное, чтобы укрепить Украину на поле боя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк по результатам встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Как я сказала Алексею Резникову, Украина вдохновила мир своей смелостью и изобретательностью. Мы будем наращивать беспрецедентный уровень помощи США и делать все возможное, чтобы укрепить Украину на поле боя", - отметила посол.

Як я сказала @oleksiireznikov, Україна надихнула світ своєю сміливістю та винахідливістю. Ми нарощуватимемо безпрецедентний рівень допомоги США і робитимемо все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою. pic.twitter.com/sfFfurJVP7 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 6, 2022

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