Враг сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над Северодонецком и блокировании наших войск в районе Лисичанска, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 06.06.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 103 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не совершал. Обстановка особых изменений не претерпела.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает отдельные подразделения из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Также, в Брянской области, в непосредственной близости от государственной границы с нашим государством, располагаются вражеские артиллерийские подразделения.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от города Харькова. Ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений Сил обороны к Государственной границе и контроля над автодорогой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провел дистанционное минирование участков местности.

На Славянском направлении ведет подготовку к возобновлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения. Для восполнения потерь, понесшего группировку войск, осуществляет подготовку личного состава на территории РФ. Наши подразделения успешно отразили штурм на направлении населенного пункта Довгенькое. Нанесли российским оккупантам потери. Враг отошел.

На Донецком направлении продолжаются мероприятия по восстановлению боеспособности оккупационных подразделений. На отдельных полигонах отмечено проведение мероприятий боевого согласования мотострелковых и танковых подразделений противника, доукомплектованных мобилизованными.

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Основные усилия враг сосредотачивается на попытках установления полного контроля над городом Северодонецк и блокирования наших войск в районе населенного пункта Лисичанск. Наши воины сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.

На Лиманском направлении с целью уничтожения фортификационных сооружений враг обстреливал наши подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки. Нанес ракетный удар по Николаевке.

Наши воины удерживают контроль в городе Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоохтырка и Вороново.

На Бахмутском направлении с целью поддержки действий подразделений враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.

Для разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций наших войск противник использует диверсионно-разведывательные группы, действующие в районе Белогоровки.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков.

Враг усилил группировку войск силами в батальонную тактическую группу на Запорожском направлении. На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей. Осуществляет подготовку к активизации боевых действий.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба.