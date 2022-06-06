Украинцам не стоит расслабляться, потому что ситуация может обернуться очень непрогнозируемо, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский советует людям не расслабляться, ведь идет война и ситуация может разворачиваться достаточно неожиданно.

Об этом он сказал в интервью журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотел бы, чтобы люди понимали, что война может быть везде, потому что если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно. Куда он дальше может пойти? Если он пойдет на юг нашего государства, то будут постоянные ракетные удары по центру Украины, по всем нашим стратегическим предприятиям. Все это не просто так происходит. И может быть любое возвращение на те территории, которые были где-то оккупированы", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что мы не знаем, чего можно ожидать от тех людей, которым нельзя доверять (российского руководства).

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