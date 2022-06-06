Случаи сексуального насилия в Украине не могут быть амнистированы, – доклад в Совбезе ООН
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказала специальная представительница по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамила Паттен на заседании Совбеза ООН по ситуации в Украине.
Она подчеркнула, что количество сообщений о сексуальном насилии постоянно растет.
"С июня группа по наблюдению за соблюдением прав человека Управления Верховного комиссара ООН получила сообщение о 124 случаях сексуального насилия, связанных с конфликтом, в отношении женщин, девушек, мужчин и мальчиков", - отметила она, заметив, что большинство сообщений (56) касаются женщин.
В то же время, добавила Паттен, эти данные только верхушка айсберга и не отражают масштабов сексуального насилия, обусловленного войной России против Украины.
"Я ожидаю дальнейших консультаций с представительством Российской Федерации при ООН по поводу возможных форм сотрудничества в этой сфере, включая облегчение доступа в районы, не находящиеся под контролем украинского правительства", - сказала она.
Как сообщалось, в понедельник Совет Безопасности ООН рассматривает вопросы сексуального насилия и торговли людьми в контексте российской агрессии против Украины.