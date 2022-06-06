Случаи сексуального насилия в Украине не могут быть амнистированы, – доклад в Совбезе ООН

Принятые ранее документы Совета Безопасности ООН осуждают любые формы сексуального насилия, которое никогда не может быть извинено, оправдано или амнистировано.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказала специальная представительница по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамила Паттен на заседании Совбеза ООН по ситуации в Украине.

Она подчеркнула, что количество сообщений о сексуальном насилии постоянно растет.

"С июня группа по наблюдению за соблюдением прав человека Управления Верховного комиссара ООН получила сообщение о 124 случаях сексуального насилия, связанных с конфликтом, в отношении женщин, девушек, мужчин и мальчиков", - отметила она, заметив, что большинство сообщений (56) касаются женщин.

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В то же время, добавила Паттен, эти данные только верхушка айсберга и не отражают масштабов сексуального насилия, обусловленного войной России против Украины.

"Я ожидаю дальнейших консультаций с представительством Российской Федерации при ООН по поводу возможных форм сотрудничества в этой сфере, включая облегчение доступа в районы, не находящиеся под контролем украинского правительства", - сказала она.

Как сообщалось, в понедельник Совет Безопасности ООН рассматривает вопросы сексуального насилия и торговли людьми в контексте российской агрессии против Украины.