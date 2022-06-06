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Английский может получить статус языка делового общения в Украине, - Шмыгаль

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Английский может получить статус языка делового общения в Украине, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве обсуждают предоставление английскому статуса языка делового общения в Украине.

"Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине. Обсудили эту возможность на правительственном совещании", – написал Шмыгаль в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас Кабинет Министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу.

"Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины", - добавил премьер.

Шмигаль отметил, что профильным министерствам дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы.

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Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Не надо делать то что и так уже произошло. Займись экономикой страны, а не пиаром...
  • Viktor 8e21d3f0
    Бажано, щоб англійську вивчали в школі на такому рівні, щоб можна було серіали і фільми, відзняті англійською, не перекладати на українську. А дивитися в оригіналі, як це давно відбувається в Швеції чи Данії.
  • Cвітлана Хорішко b7c90c64
    Які ви розумні. Нічого,що я вас за русскім кораблем пошлю?
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